«Три роки на 150 об’єктів»: Ткаченко розповів, як працюватиме проєкт «Велика реставрація» 

У рамках проєкту «Великої реставрації» культурних пам’яток України за три роки планується відновити 150 таких об’єктів, залучаючи як державні, так і партнерські кошти, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

«Який міністр не прийшов би, він вже, наприклад, «Велику реставрацію» зупинити не зможе. Програма розрахована на три роки на 150 об’єктів. Вони мають різний статус, де буде державне партнерство з регіонами, з регіональною владою, де буде державно-приватне партнерство, як на Хортиці (у Запоріжжі – ред.)», – сказав Ткаченко.

За його словами, наразі розробляються «певні зміни» до закону про державно-приватне партнерство, які будуть стосуватися культури. «І це нам відкриває «вікно можливостей» для залучення додаткових інвестицій», сказав міністр.

Раніше міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявляв про початок реалізації з цього року проєкту «Велика реставрація», в рамках якого із місцевими адміністраціями складаються списки з культурних та історичних об’єктів, всього 150, які відремонтують та відновлять упродовж трьох років. За даними міністра, на проєкт цьогоріч передбачено два мільярди гривень.

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