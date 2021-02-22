Ткаченко назвав низку об’єктів, які Мінкульт планує реставрувати у 2021 році

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко назвав кілька пам’яток, які планується відреставрувати 2021 року. Про це він розповів на форумі «Україна 30. Інфраструктура» 22 лютого.

Ткаченко нагадав, що протягом трьох років планується відреставрувати або добудувати близько 150 різних пам’яток в усіх регіонах України. З цього переліку виокремили ті, які перебувають у «надзичайно поганому стані».

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«Ми вже почали минулого й цього року їх ремонтувати, реставрувати. Наприклад, у Києві ви бачили Художній музей, в Одеській області – Олеській замок – це лише кілька об’єктів, не всі, це про аварійний стан, – на Хортиці, і йдеться про фортецю, яка розташована в Хотині», – розповів він.

Ткаченко назвав «головним акцентом» цього напрямку реставрацію і назвав кілька прикладів:

Національна філармонія в Києві

Чернівецький університет

Палацовий комплекс у Качанівці, Чернігівська область

«Золота підкова» замків у Львівській області: «це проведення реставрації в Підгорецькому замку, про який говорили, скільки я себе пам’ятаю, за часів незалежності»

Миколаївська астрономічна обсерваторія; «ми хочемо також піднти пиання про створення музею ракетних військ стратегічного призначення, який розташований на межі Миколаївської та Кіровоградської областей», додав Ткаченко

Національний літературний меморіальний музей Скоровороди, Харківська область

Одеська обласна філармонія

Замок Радзивілів, Волинська область

Чортківський замок, Тернопільська область

Дніпропетровський коледж культури і мистецтва

«Поїздивши по Україні, можу вам сказати: цих об’єктів не 150. На жаль, їх набагато більше. Якщо зараз держава не почне поштовх у цьому напрямку, ми, в принципі, можемо втратити не тільки нашу спадщину, але й культурні об’єкти, об’єкти, які здатні привертати увагу, бути об’єктами для приватних інвестицій, для туристичних маршрутів», – зазначив міністр.

Серед об’єктів, які підлягають ремонту, він назвав цирк у Кривому Розі, меморіальний музей Немировича-Данченка та Корфа у Донецькій області, обласного художнього музею Шовкуненка на Херсонщині.

Ткаченко зазначив, що Мінкульт співпрацює з Укравтодором та «Укрзалізницею», щоб з’єднати ці об’єкти в цілісні обласні туристичні маршрути.