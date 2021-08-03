КМДА: «Квітам України» надали статус «об’єкту культурної спадщини»

Навчально-методичний павільйон «Квіти України» отримав статус щойно виявленого об’єкту культурної спадщини, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Прокопів.

«Своїм наказом Департамент охорони культурної спадщини вніс будівлю «Квіти України» до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва», – сказав він.

За словами Прокопіва, копія цього наказу була також направлена до Міністерства культури й інформаційної політики для внесення об’єкту до державного реєстру нерухомих пам’яток України.

«Упродовж місячного строку власник повинен укласти охоронний договір на щойно виявлений об’єкт. Крім того, «Квіти України» тепер підлягають захисту, згідно зі статтею 37 закону України «Про охорону культурної спадщини», – повідомив заступник голови КМДА.

Він додав, що, згідно із законом «Про охорону культурної спадщини», будь-які роботи на щойно виявлених об’єктах здійснюють винятково за наявності письмового дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини на підставі погодженої із ним науково-проєктної документації.

12 липня у Києві розпочався демонтаж будівлі «Квіти України» по вулиці Січових стрільців, 49. Місцеві жителі й активісти, які виступають проти демонтажу будівлі, зламали частину паркану, і зайшли на територію проведення робіт, та заблокували роботу будівельної техніки. Це змусило забудовника зупинити роботи, хоча частину будівлі вже знищено.

У КМДА заявляли, що Департамент культурної спадщини не надавав забудовнику жодного дозволу на будівельні роботи на об’єкті «Квіти України», і, оскільки цей об’єкт перебуває в історичному ареалі столиці, погодження і дозвіл на будівельні роботи має надавати Міністерство культури України.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 13 липня заявив, що будь-які подальші дії з будівлею «Квітів України» в Києві будуть незаконними