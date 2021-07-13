Ткаченко назвав будь-які дії з будівлею «Квітів України» незаконними, біля неї чергуватиме поліція

Будь-які подальші дії з будівлею «Квітів України» в Києві будуть незаконними, заявляє міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 13 липня.

За його словами, інспектор міністерства сьогодні намагався повідомити забудовникам про припис із забороною на будівельні роботи.

«Вручити документ особисто не вдалось, але ми вже працюємо над цим. Тим не менш – будь-які подальші дії є незаконними, адже дозвіл МКІП на будівельні роботи у забудовника відсутній. Про що йдеться у приписі? Про те, що проведення будробіт у межах історичного ареалу без відповідних дозволів центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини – неможливе», – написав міністр у своїх соцмережах.

Він додав, що, поки триває розгляд «усіх спірних питань», біля будівлі чергуватиме патрульна поліція.

Ткаченко також висловив подив з приводу заяв «радників Кличка», які нібито стверджують, що Міністерство культури видало дозвіл на будівельні роботи.

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«Нісенітниця. Позицію нашого міністерства я вже виклав вище і ми будемо її відстоювати. А Київській міській державній адміністрації рекомендую розглянути шляхи, як подати об’єкт на набуття статусу пам’ятки місцевого значення, бо саме це у їхній юрисдикції», – додав він.

Раніше радник мера Києва Віталія Кличко Дмитро Белоцерковець заявив, що «будівельні роботи по «Квітам України» не можуть розпочатись без погодження Міністерства культури, оскільки ця адреса потрапляє в історичний ареал».

Напередодні у Києві розпочався демонтаж будівлі «Квіти України» по вулиці Січових стрільців, 49. Місцеві жителі і активісти, які виступають проти демонтажу будівлі, зламали частину паркану, і зайшли на територію проведення робіт, та заблокували роботу будівельної техніки. Це змусило забудовника зупинити роботи, хоча частину будівлі вже знищено.