Київська влада вважає «неможливим» введення в експлуатацію «будинку-монстра» на Подолі – Бондаренко

Київська міська влада вважає неможливим введення в експлуатацію будинку на Нижньому Ваду, 27-29, який відомий як «будинок-монстр» через перевищення погодженої поверховості. Відповідну заяву секретаря Київської міської ради оприлюднила її пресслужба 2 липня.

Таким чином у Київраді прокоментували рішення Касаційного адміністративного суду, яке зобов’язало Державну архітектурно-будівельну інспекцію ввести будівлю в експлуатацію.

За словами Бондаренка, Київрада не була залучена до судового процесу, за підумками якого ДАБІ зобов’язали видати сертифікат готовності до експлуатації «будинку-монстра» у Подільському районі столиці.

«Проте для його введення в експлуатацію відсутній базовий компонент: станом на сьогодні забудовник не має у власності чи користуванні земельної ділянки. Відтак, видача сертифікату готовності до експлуатації може кваліфікуватись як перевищення службових повноважень тими особами, які здійснять це, що є кримінальним правопорушенням. Наша позиція незмінна – поверховість цього одоробла має бути приведена до первинних показників», – заявив секретар Київради.

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Раніше Київська міська рада заявляла про намір оскаржити рішення Північного апеляційного господарського суду щодо введення в експлуатацію будинку на Подолі.

Касаційний адміністративний суд при Верховному суді 24 червня частково задовольнив позовну вимогу забудовника «Пателі Лізинг» і скасував попереднє рішення Шостого апеляційного суду. Цей суд, своєю чергою, скасовував рішення Окружного адміністративного суду, який зобов’язував ДАБІ ввести в експлуатацію будівлю на Подолі.

У грудні 2005 року Київрада передала ТОВ «Пателі Лізинг» в оренду на 5 років ділянку площею 0,35 га для будівництва житлово-офісного комплексу. У 2010 році оренду було поновлено ще на п'ять років.

У 2012 році ТОВ «Пателі Лізинг» отримало дозвіл на будівництво 8-поверхового будинку. Однак реально фірма побудувала 12-поверхову будівлю (ЖК «Подол Престиж»), яку охрестили «будинок-монстр на Подолі».

У 2019 році суд постановив знести чотири поверхи будівлі. Через рік рішення скасували, справа досі перебуває в судах.