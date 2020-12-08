ДАБІ подала апеляцію на рішення суду щодо «будинку-монстра» на Подолі в Києві

Державна архітектурно-будівельна інспекція подала апеляційну скаргу на рішення Окружного апеляційного суду Києва (ОАСК) в справі щодо житлово-офісного комплексу в історичному центрі столиці, на вулиці Нижній Вал, 27/29. Скарга була подана 1 грудня, повідомила ДАБІ на запит Радіо Свобода.

4 листопада ОАСК задовольнив повністю позов ТОВ «Пателі Лізинг», яке вимагає від ДАБІ сертифікату на об’єкт «Будівництво житлово-офісного комплексу з вбудованими приміщеннями громадського харчування та підземним паркінгом на вул. Нижній Вал, 27/29 у Подільському районі міста Києва (коригування)».

Суд зобов’язав ДАБІ виготовити та видати ТОВ «Пателі Лізинг» такий сертифікат, а також внести відомості про його видачу до Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Під час судового розгляду в ОАСК у ДАБІ стверджували, що їхніх представників не допустили до огляду будівлі. У службі кажуть, що були позбавлені можливості здійснити процедурні моменти для перевірки документів та перевірити відповідність об'єкта проєктній документації, вимогам будівельних норм, стандартів і правил.

У грудні 2005 року Київрада передала ТОВ «Пателі Лізинг» в оренду на 5 років ділянку площею 0,35 га для будівництва житлово-офісного комплексу. У 2010 році оренду було поновлено ще на п'ять років.

У 2012 році ТОВ «Пателі Лізинг» отримало дозвіл на будівництво 8-поверхового будинку. Однак реально фірма побудувала 12-поверхову будівлю (ЖК «Подол Престиж»), яку охрестили «будинок-монстр на Подолі».

У 2019 році суд постановив знести чотири поверхи будівлі. Через рік рішення скасували.