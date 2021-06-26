КМДА заявляє про обшуки в приміщеннях ритуальної служби та на території Лісового кладовища

Правоохоронці здійснюють обшуки в приміщеннях комунальної ритуальної служби, вдома у її керівництва на території, яка входить до Лісового кладовища, заявляє Київська міська державна адміністрація 26 червня.

Йдеться про спеціалізоване комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування». Як зазначають у КМДА, про це повідомило саме підприємство.

«Зокрема, обшуки тривають як на території СКП, так і території, що є частиною Лісового кладовища, а також вдома у керівного складу підприємства… За попередньою інформацією СКП, слідчі дії проводять у рамках кримінального провадження 2019 року», – йдеться в заяві міської влади.

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У КМДА стверджують, що підприємство надає всю документацію на вимогу правоохоронців і співпрацює зі слідством.

Водночас міська адміністрація не уточнює деталей справи і того, які саме правоохоронні органи здійснюють обшуки. Національна поліція в Києві та Київська прокуратура не повідомляли про слідчі дії.

У травні Державна фіскальна служба провела низку обшуків у київських комунальних підприємствах. 23 червня пройшов ще один обшук у «Київпастрансі».