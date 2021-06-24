КМДА й оператори прокату електросамокатів домовилися про заходи регулювання руху

Київська міська державна адміністрація і оператори послуг прокату електросамокатів у столиці – Вolt, Kiwi, Scroll, BikeNow, Zelectra, Jet і Vzhooh – підписали меморандум про співпрацю, повідомила пресслужба КМДА.

«Київ, як і всі великі міста світу, приречений на розвиток засобів мікромобільності. Вже зараз вулицями міста їздить майже 4000 прокатних електросамокатів, і до кінця року очікується до 7000. При цьому питання їхнього використання не врегульовано на державному законодавчому рівні. Тому місто ініціювало підписання меморандуму, згідно з яким оператори беруть на себе певні зобов’язання та приймають наші правила», – цитує пресслужба заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтина Усова.

За його словами, серед головних обмежень, встановлених меморандумом, – зниження максимальної швидкості з 30-35 км/год до 20 км/год. У спеціально визначених (зелених, пішохідних та історичних) зонах швидкість має сягати не більше ніж 14 км/год.

«Окрім цього, запроваджуються зони, де буде заборонено залишати самокати. Це історичний центр, зони навколо дипломатичних установ, окремих державних органів, правоохоронних органів, а також суб’єктів, які ведуть свою діяльність у галузі національної безпеки та оборони», – сказав заступник голови КМДА.

Усов додав, що буде запроваджено спеціальний перелік зон, де заборонятиметься пересування самокатів. На під’їзді до цих зон самокат буде вимикатися. Серед них – Пейзажна алея, пішохідна частина вулиці Сагайдачного, деякі релігійні та чутливі зони, наприклад кладовища, а також частина зон навколо органів державної влади.

«Крім того, ми впорядковуємо точки ранкового старту. 1025 точок будуть у всіх районах Києва на чітко затверджених паркомісцях на 5 і 10 самокатів. І лише з них самокати мають стартувати. Так у місті вирішиться проблема, коли після підзарядки зранку вони стоять деінде», – зазначив Усов.

Читайте також: Електросамокати: досвід України та інших країн

Він також додав, що одним із важливих пунктів меморандуму є зобов'язання операторів страхувати кожного користувача на випадок нещасних випадків і травм під час використання самоката. Поліс має покривати витрати на медичну допомогу та лікування, а також шкоду, завдану майну третіх осіб – із покриттям від 100 тис. грн.

Найскладнішим етапом переговорів, за словами заступника голови КМДА, став пункт про згоду операторів надавати місту дані, необхідні для контролю якості послуг прокату: пікові години використання самокатів, перелік місць, де самокати мають найбільший попит, динамічну теплову карту користування по годинах та днях і щотижневий звіт про інциденти з самокатами.

Нині офіційно мають дозволи на діяльність у Києві такі оператори послуг прокату електросамокатів як Вolt, Kiwi, Scroll, BikeNow, Zelectra, Jet і Vzhooh.