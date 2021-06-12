Електросамокати: досвід України та інших країн

Електросамокати стають дедалі популярнішими у світі. Як цю сферу намагаються регулювати в Україні та інших країнах? Скільки самокатів здають в оренду і які правила треба знати, щоб залишатися у правовому полі? Відповіді на ці запитання читайте в короткому огляді Радіо Свобода.

У Києві працює 6 приватних фірм, а це близько 5 тисяч транспортних засобів лише в столиці. Хоча транспортним засобом електросамокат назвати не можна – в Україні він поза законом. У правилах дорожнього руху немає такого поняття, як електросамокат або негабаритний транспорт. Відповідно, ті, хто їздить на електроскутері, не є учасниками дорожнього руху, а це велика проблема для людей, які потрапляють в аварії за участі самокатів. Якщо тебе збиває електроскутер – довести, що людина перевищила швидкість чи рухалася не там, де це передбачено, неможливо.

В Україні вже були випадки, коли справа доходила до суду. Там водій скутера прирівнювався до велосипедиста чи пішохода. Ще півтора року тому у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має врегулювати рух негабаритного електротранспорту. Проте за нього досі не проголосували.

Грузія

Сервіс прокату електросамокатів у Грузії, так званий «кікшеринг», запрацював відносно нещодавно – навесні 2020 року. Використання електросамокатів у Грузії, як і в Україні, окремим законом не регулюється, а водії скутерів так само прирівняні до пішоходів. Проте тут діє обмеження швидкості – до 20 км/год. Робота електросамокатів, як і правила їх використання, регулюється самими «шеринг»-компаніями. Переважно це рекомендації не перевищувати швидкість, не рухатися тротуаром та одягнути шолом. Проте, якщо водій зробить все навпаки – ніяких санкцій не передбачено. Водити електроскутер грузини можуть із 14 років, але деякі компанії забороняють людям молодшим за 18 років користуватися послугою «кікшерингу».

Казахстан

Сервіс прокату електросамокатів у Нур-Султані запустили в травні 2021 року. Все традиційно – функціонал платформи вбудований в мобільний додаток, де клієнт залишає свій номер телефону та дані банківської картки для оплати. Взяти електроскутер можна на будь-якій із 60 стаціонарних станцій. Поки самокатів 100, але в найближчих планах – збільшити це число до однієї тисячі. Рухатися водіям проїжджою частиною можна, але лише по правій стороні в правій крайній смузі або велодоріжці. А от на тротуар заїжджати заборонено. ДТП вже траплялися, але досить рідко, можливо, через те, що сервіс поки не набув популярності. Людей відлякує і висока вартість прокату – 30 тенге (8 центів) за хвилину. Інколи дешевше взяти таксі. Були неодноразові спроби поцупити самокат, але крадіїв одразу знаходили через вбудований GPS.