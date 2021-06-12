Електросамокати: досвід України та інших країн

Електросамокати стають дедалі популярнішими у світі. Як цю сферу намагаються регулювати в Україні та інших країнах? Скільки самокатів здають в оренду і які правила треба знати, щоб залишатися у правовому полі? Відповіді на ці запитання читайте в короткому огляді Радіо Свобода.
Україна
У Києві працює 6 приватних фірм, а це близько 5 тисяч транспортних засобів лише в столиці. Хоча транспортним засобом електросамокат назвати не можна – в Україні він поза законом. У правилах дорожнього руху немає такого поняття, як електросамокат або негабаритний транспорт. Відповідно, ті, хто їздить на електроскутері, не є учасниками дорожнього руху, а це велика проблема для людей, які потрапляють в аварії за участі самокатів. Якщо тебе збиває електроскутер – довести, що людина перевищила швидкість чи рухалася не там, де це передбачено, неможливо.
В Україні вже були випадки, коли справа доходила до суду. Там водій скутера прирівнювався до велосипедиста чи пішохода. Ще півтора року тому у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має врегулювати рух негабаритного електротранспорту. Проте за нього досі не проголосували.
Грузія
Сервіс прокату електросамокатів у Грузії, так званий «кікшеринг», запрацював відносно нещодавно – навесні 2020 року. Використання електросамокатів у Грузії, як і в Україні, окремим законом не регулюється, а водії скутерів так само прирівняні до пішоходів. Проте тут діє обмеження швидкості – до 20 км/год. Робота електросамокатів, як і правила їх використання, регулюється самими «шеринг»-компаніями. Переважно це рекомендації не перевищувати швидкість, не рухатися тротуаром та одягнути шолом. Проте, якщо водій зробить все навпаки – ніяких санкцій не передбачено. Водити електроскутер грузини можуть із 14 років, але деякі компанії забороняють людям молодшим за 18 років користуватися послугою «кікшерингу».
Казахстан
Сервіс прокату електросамокатів у Нур-Султані запустили в травні 2021 року. Все традиційно – функціонал платформи вбудований в мобільний додаток, де клієнт залишає свій номер телефону та дані банківської картки для оплати. Взяти електроскутер можна на будь-якій із 60 стаціонарних станцій. Поки самокатів 100, але в найближчих планах – збільшити це число до однієї тисячі. Рухатися водіям проїжджою частиною можна, але лише по правій стороні в правій крайній смузі або велодоріжці. А от на тротуар заїжджати заборонено. ДТП вже траплялися, але досить рідко, можливо, через те, що сервіс поки не набув популярності. Людей відлякує і висока вартість прокату – 30 тенге (8 центів) за хвилину. Інколи дешевше взяти таксі. Були неодноразові спроби поцупити самокат, але крадіїв одразу знаходили через вбудований GPS.
Франція
Наразі в столиці Франції Парижі є система штрафів за порушення правил користування електросамокатом. Так за проїзд на тротуарі порушник сплатить 135 євро і 35, якщо перекриє вільний рух пішоходів під час стоянки. За перевищення швидкості на 25 км/год доведеться викласти з кишені 1500 євро. Користувачі електросамокатів можуть вільно пересуватися автобусними смугами та велосипедними доріжками, але з дотриманням ПДР: зупинятися на червоне світло, дотримуватися правил пересування вулицями з одностороннім рухом та правил пріоритетності. Водій двоколісного має досягти 12 років. Такі правила почали запроваджувати з 2019 року, коли в країні зареєстрували щонайменше 5 смертельних випадків, пов’язаних з ДТП, за участі електросамокатів, зазначає видання ВВС.
Німеччина
У Німеччині використання електросамокатів суворо регламентоване, пише Deutsche Welle. По-перше, рух тротуаром заборонений, а на вулицю допускають лише ті електроскутери, які пройшли сертифікацію (ABE – Allgemeine Betriebserlaubnis) і отримали допуск. Для отримання допуску двоколісний має бути оснащений світловими приладами та гальмами, які відповідають німецьким вимогам, розвивати максимальну швидкість 20 км/год, мати сигнальний пристрій і 500 Ват максимальної потужності. Окрім того, встановлені і чіткі вимоги до габаритів. Так, завширшки електросамокат має бути не більше за 70 сантиметрів, загальною вистою не вище ніж 140 сантиметрів, а вага без водія не має перевищувати позначку в 55 кілограмів. Водійські права для користування не потрібні, але водій такого транспортного засобу має досягти 14-річного віку. Їздять на електросамокатах німці лише велосипедними доріжками, за їх відсутності – проїжджою частиною, користуються сигналами світлофора, сигнали повороту подають руками та рухаються один за одним, оскільки паралельний рух на таких двоколісних заборонений. Також варто зазначити, що за законом рухатися удвох на електросамокаті в Німеччині заборонено.
Велика Британія
У Великій Британії закон, який дозволяє рух електросамокатів загальними дорогами та велодоріжками, ухвалили минулого року. Проте є низка застережень: можна їздити лише на прокатних транспортних засобах, в окремих зонах та мати водійське посвідчення. Під час поїздки забороняється говорити по телефону, їздити удвох на одному скутері, заборонено буксирувати, їздити в стані алкогольного сп’яніння.
До 2020 року на електроскутері офіційно на вулиці виїжджати не можна було, а можна було пересуватися лише на приватній території з дозволу власника. Штраф за порушення сягав 300 фунтів. Проте закону дотримувалися не всі. Окрім поїздок від будинку до зупинки і від зупинки до офісу, британці виїжджали і на дороги. Першою гучною ДТП за участі водія електросамоката сталася у 2019 році. Тоді загинула відома британська телеведуча та блогерка Емілі Хартридж. Ця та кілька інших ДТП викликали в Британії хвилю закликів заборонити рух електросамокатів на дорогах.
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