Метро Києва розповіло правила перевезення моноколіс та самокатів.

Моноколеса мають перевозитися у своїй стандартній формі. Самокати рекомендують складати, якщо є така можливість. Ті, що більше 120 сантиметрів за сумою вимірів, додатково оплачуються.

«За бажанням проходити із самокатом, моноколесом чи іншим багажем можна біля контролера. Однак важливо повідомити контролера, щоб факт оплати проїзду та багажу був зафіксований. Якщо контролер не бачив факт оплати проїзду, вас попросять оплатити повторно», – розповіли в метро.

У метрополітені забороняють громадянам кататися по платформі на моноколесах та самокатах.

Крім того, будь-які речі більш ніж 200 сантиметрів у метро перевозити заборонено.

У метро нагадали, що 26 травня набрало чинності рішення Київради, що передбачає безкоштовне перевезення велосипедів. Транспортувати велосипеди необхідно в чохлі.