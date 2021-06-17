Прокуратура і ДФС проводять обшуки в офісі «Київавтодору»

Представники київської прокуратури і Державної фіскальної служби повідомляють про проведення обшуків у службових приміщеннях комунального підприємства «Київавтодор». Обшуки ведуть у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт з реконструкції та ремонту шляхопроводів на суму понад 30 мільйонів гривень, повідомили у прокуратурі.

«Згідно з матеріалами слідства, товариство упродовж 2019-2020 років на замовлення «Київавтодору» здійснювало роботи з будівництва та реконструкції мостів і шляхопроводів у Києві, зокрема шляхопроводу на перетині проспектів Комарова і Леся Курбаса над залізницею Київ-Волинський-Святошино на суму 413 мільйонів гривень. При цьому вказана підрядна організація, діючи у змові зі службовими особами «Київавтодору», зазначали у фінансовій документації реквізити підприємств із ознаками фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт, що дозволило ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах і завищити реальну вартість ремонтних робіт», – йдеться в повідомленні.

Комунальна корпорація «Київавтодор» заснована на комунальній власності територіальної громади Києва і підпорядковується виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

У травні ДФС повідомляла про обшуки в «Київавтодорі» у справі про завдання співробітником «Київавтодору» збитків державі через перевищення посадових обов’язків.