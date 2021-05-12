ДФС повідомляє про обшуки в «Київавтодорі» у справі про перевищення обов’язків

Співробітники Державної фіскальної служби здійснюють обшуки в приміщеннях комунального підприємства «Київавтодор» 12 травня. Про це повідомили в пресслужбі ДФС.

За повідомленням, обшуки, в ході яких вилучили фінансово-господарську документацію, відбуваються під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури. Вони пов’язані з досудовим розслідуванням у справі про завдання співробітником «Київавтодору» збитків державі через перевищення посадових обов’язків.

«Слідчими органами виявлено, що вказана посадова особа отримала неправомірну винагороду за сприяння комерційній компанії у виграші публічних торгів у 2019-2020 роках щодо оновлення дорожньої інфраструктури. Загальна сума виграних тендерів за вищезазначений період складає 1,9 мільярда гривень», – йдеться в заяві.

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Крім того, ДФС також розслідує ймовірне ухилення службовими особами «Київавтодору» від сплати податків протягом 2019-2020 років.

«За версією слідства, сума ухилення від сплати ПДВ склала 18,6 мільйона гривень, що підтверджується висновком економічного дослідження. Діям службових осіб буде надана відповідна правова оцінка після завершення слідчих дій», – стверджують у пресслужбі відомства.

У «Київавтодорі» наразі не коментували публічно заяву ДФС про обшуки.