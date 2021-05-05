СБУ: посадовця оборонного концерну викрили на розкраданні оптичних прицілів

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила на корупції колишнього заступника гендиректора одного з державних концернів оборонної сфери, повідомила 5 травня пресслужба СБУ. Його підозрюють у привласненні комплектуючих до стрілецької зброї, задокументовано збитки держави на суму понад 500 тисяч гривень, йдеться в повідомленні.

«За попередніми даними слідства, високопосадовець налагодив механізм привласнення оптичних прицілів для збуту їх третім особам. Для реалізації оборудки комплектуючі, що отримували зі складу озброєння ЗСУ, учасники схеми оформлювали нібито для проведення ремонтних робіт. Проте, фактично, ремонтні роботи елементів зброї не проводились, а комплектуючі привласнював організатор схеми», – повідомили в СБУ.

Колишньому високопосадовцю повідомили про підозру за статтею «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

Імені підозрюваного в СБУ не наводять.