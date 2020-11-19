СБУ запобігла вивезенню на Близький Схід деталей для зенітно-ракетного комплексу «Оса»

Служба безпеки України заблокувала спробу незаконного вивезення з України товарів військового призначення, зокрема агрегатів, комплектуючих та деталей для зенітно-ракетного комплексу «Оса-АКМ», повідомила пресслужба відомства.

Згідно з повідомленням, деталі намагалися вивезти із України до однієї з країн Близького Сходу.

За даними СБУ, у справі проходять посадовці однієї із київських структур у сфері державного експортного контролю.

«Правоохоронці встановили, що для приховування військового призначення цих товарів відправником були вказані неправдиві відомості щодо їх кількісно-якісних характеристик. Також на продукцію не було надано необхідних дозвільних документів Державної служби експортного контролю України. Наразі задокументовані контррозвідкою СБ України матеріали передано до органу досудового розслідування для ухвалення процесуального рішення», – повідомили в СБУ.

У відомстві вказали, що дії можуть бути кваліфіковані за статтею про «порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю».

«Оса-АКМ» – автоматизований військовий зенітний ракетний комплекс, призначений для прикриття сил і засобів корпусу у всіх видах бойових дій. Комплекс оснащений шістьма зенітними керованими ракетами.