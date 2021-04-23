У Службі безпеки України повідомили, що запобігли незаконому переправленню за кордон технологічного обладнання, а зокрема агрегатів для військових кораблів.

«За попередніми даними слідства, оборудку організували представники місцевої комерційної структури, що спеціалізується на проєктуванні і виготовленні суднових і промислових вентиляційних систем. Контрольовані державою товари вони намагалися незаконно переправити до однієї з країн Центральної Америки. Для реалізації схеми ділки внесли до супровідної документації недостовірні відомості щодо походження вантажу та сферу його подальшого використання. Продукцію подвійного призначення було затримано на митному посту. Вилучене корабельне обладнання направлено на експертизу», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру організаторам та учасникам оборудки.

Наразі відкрите кримінальне провадження за статтею про «порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю».

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