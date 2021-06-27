У Києві відкрили сквер на честь Героя України, розвідника Максима Шаповала

У Києві на Повітрофлотському проспекті, 11-13, в неділю відкрили сквер на честь Героя України, розвідника, генерал-майора Максима Шаповала та пам’ятного знаку, присвяченого українським розвідникам, повідомляє пресслужба КМДА.

«Особливо приємно відкривати сьогодні сквер на честь легендарного розвідника, Героя України, генерал-майора Максима Шаповала. Справжнього патріота і професіонала, досягнення якого мають особливе значення в боротьбі з російським агресором», – сказав мер Києва Віталій Кличко.

Він нагадав, що раніше у столиці вже відкрили меморіальну дошку на фасаді будинку, де мешкав Максим Шаповал, також його іменем назвали вулицю, на якій він жив.

У центрі скверу встановили садово-паркову скульптуру із емблемою управління розвідки – пам’ятний знак, присвячений українським розвідникам. Автор проєкту – народний художник України Микола Білик.

Співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони Максим Шаповал загинув внаслідок вибуху автомобіля, що стався у Солом’янському районі Києва близько восьмої ранку 27 червня 2017 року. Справу класифікували за статтею «теракт». Українські медіа з посиланням на свої джерела у Головному управлінні розвідки та у прокуратурі, називали основними версіями убивства Шаповала дії російських спецслужб або ж, менш імовірно, – відповідь угруповань бойовиків на «усунення» їхніх ватажків.

Читайте також: Вшанування розвідника Шаповала: від меморіалу – до розкриття убивства?