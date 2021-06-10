У Києві двом скверам присвоять імена героя Небесної сотні Веремія і розвідника ЗСУ Шаповала

У Київміськадміністрації повідомили про рішення міськради дати назву двом новим вулицям у столиці, а також найменувати кілька скверів у місті.

«Так, у Деснянському районі вулицю названо на честь Лідії Пономаренко – української геодезистки, києвознавиці та дослідниці топонімії Києва. А у Святошинському районі з’явиться вулиця Авіаконструктора Петра Балабуєва – українського авіаконструктора, Героя України», – йдеться в повідомленні.

Крім того, як зазначили в КМДА, депутати підтримали рішення про присвоєння імені В’ячеслава Веремія, українського журналіста, Герой Небесної сотні, безіменному скверу в Деснянському районі (на території між будинками на проспекті Володимира Маяковського, 15-Б та вулиці Оноре де Бальзака, 14).

«Також рішенням Київради скверу на Повітрофлотському проспекті, 11-13 у Солом’янському районі присвоєно ім’я Максима Шаповала – Героя України (посмертно), розвідника, генерал-майора Збройних сил України (посмертно), який загинув внаслідок терористичного акту. А сквер на Володимирському проїзді (між вулицями Михайлівською та Малою Житомирською) у Шевченківському районі носитиме ім’я Миколи Макаренка – українського археолога та мистецтвознавця, жертви сталінського режиму», – додали у КМДА.

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У Києві налічується понад дві тисячі вулиць.