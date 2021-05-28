Зеленський призначив стипендії дітям загиблих журналістів Веремія і Лабуткіна

Президент України Володимир Зеленський призначив стипендії дітям журналістів В’ячеслава Веремія та Дмитра Лабуткіна, які загинули при виконанні професійних обов’язків. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Відповідно до указу голови держави, стипендію президента призначено Максиму Веремію (2009 року народження) – синові журналіста В’ячеслава Веремія, який загинув під час Революції Гідності в лютому 2014-го.

Також стипендію отримала Кіра Лабуткіна (2010 року народження) – дочка журналіста Дмитра Лабуткіна, який загинув під час проведення антитерористичної операції в лютому 2015 року внаслідок обстрілу біля Дебальцева Донецької області, зазначили в Офісі президента.

Журналіста газети «Вєсті» вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Як повідомив сайт видання, В’ячеслав Веремій разом із колегою на автомобілі повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі особи з бейсбольними битками і зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках. Журналіст помер у лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.

28-річний заступник редактора телерадіокомпанії Міноборони України «Бриз», капітан-лейтенант Дмитро Лабуткін після анексії Криму переїхав до Одеси. В зоні АТО виконував редакційні завдання. Він зник 16 лютого 2015 року неподалік Дебальцева разом із розвідгрупою Збройних сил України, а через кілька днів бойовики відправили рідним журналіста відео з записом з місця бою, на якому зафіксовано тіло поруч із розбитою технікою та продемонстровано документи.