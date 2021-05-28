Мінкульт «занепокоєний» ситуацією з комплексом будинків на Подолі

Міністерство культури та інформаційної політики прокоментувало ситуацію навколо комплексу пам’яток на вулиці Хорива, 2, в Києві. Про це відомство заявило 28 травня.

«Комплекс пам’яток культурної спадщини по вулиці Хорива, 2 у місті Києві – невід’ємна частина традиційної забудови Київського Подолу, які охороняються законом. Міністерство культури та інформаційної політики занепокоєне ситуацією, що склалася навколо цього історичного місця та через намагання віддати вказану ділянку під чергову комерційну забудову», – йдеться в заяві.

За даними міністерства, забудовники – компанія «Конвалія-нерухомість» – намагаються вилучити будинки з Державного реєстру нерухомих пам’яток України через суд.

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У 2014 році Мінкульт вніс комплекс із будинків «Садиба міська», «Будинок прибутковий», «Будинок житловий», розташовані на вулиці Хорива на Подолі, до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятки архітектури місцевого значення.

Окружний адміністративний суд згодом зобов’язав міністерство скасувати власне рішення щодо об’єктів «Будинок прибутковий» та «Будинок житловий». Втім як зазначають у відомстві, їхній охоронний статус, як і об’єкту «Флігель», вдалося відновити завдяки громадським організаціями, які мають право робити відповідні подання до Мінкульту.

Компанія «Конвалія-Нерухомість» наразі не коментувала заяву.