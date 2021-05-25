У Києві протестують проти забудови на території старовинного маєтку Барбана

У Києві 25 травня пройшла акція протесту проти забудови на території маєтку 19 століття, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Йдеться про так званий маєток Барбана, розташований у Шевченківському районі столиці – на вулиці Обсерваторній, 6, за 350 метрів від Львівської площі. У переліку пам’яток Києва такої адреси наразі немає.

За словами учасників акції , будівлю планують знести, а на її місці побудувати багатоповерхівку.

Організатори акції також стверджують, що без дозвольних документів від «Київзеленбуду» на цій території знищують вікові дерева, попри нібито наявні приписи Київської міської державної адміністрації.

Читайте також: Київ планує відремонтувати у 2021 році дві пам’ятки архітектури за бюджетний кошт

12 квітня прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження за статтею «самоправство» через демонтаж дореволюційного будинку Уткіна біля Центрального вокзалу в Києві. За даними активістів ГО «Мапа реновації», будинок демонтують заради апарт-комплексу.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликає правоохоронців розслідувати, хто дав дозвіл на знищення.