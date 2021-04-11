Прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження через демонтаж будинку Уткіна

Прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження через демонтаж дореволюційного будинку Уткіна в Шевченківському районі столиці.

«Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за зверненням громадської організації щодо факту самовільного проведення будівельних робіт, а саме демонтажу будинку Уткіна по вул. Симона Петлюри у Шевченківському районі міста Києва», – заявили в прокуратурі.

Провадження відкрили за статтею 356 Кримінального кодексу України (самоправство).

«У межах кримінального провадження того ж дня співробітниками поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури проведено огляд місця події, допитано в якості свідків очевидців та витребувано дозвільні документи щодо виконання будівельних робіт», – заявили в прокуратурі.

Оцінка законності дій забудовника буде надана після отримання відповідей від контрольних інстанцій.

За даними активістів ГО «Мапа реновації», будинок демонтують заради апарт-комплексу.