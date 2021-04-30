ОАСК скасував статус зеленої зони Протасового Яру на вимогу забудовника – Закревська

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив вимогу забудовника «Дайтона Груп» та скасував рішення Київської міської ради, якими та повернула столичному Протасому Яру статус зеленої зони. Про таке рішення судді Віктора Шулєжка за підсумками засідання 30 квітня повідомила адвокат Євгенія Закревська, яка представляла голову організації «Захистимо Протасів Яр» Романа Ратушного.

«Суддя Шулежко задовольнив позов Дайнони («Дайтона Груп» – ред.). Скасував липневі рішення Київради щодо Протасового яру. Очікувано. Неприємно, особливо через присмак «прискореного виконання робіт», – написала адвокат на своїй фейсбук-сторінці.

Вона додала, що рішення буде оскаржуватися в апеляції, а також є інші виграні судові процесі, які захищають зелену зону від будівництва.

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Судячи з відео із судових засідань, оприлюднених громадською організацією «Захистимо Протасів Яр», сторона забудовника апелювала до інтересів інвесторів, які вже вклалися в будівництво.

Представники громади Протасового Яру натомість вказували на те, що забудова в цій місцевості матиме негативні наслідки для довкілля, ділянку було відчужено в міста з порушеннями, термін договору оренди закінчився, а інвестори мали б бути поінформовані про юридичні проблеми проєкту.

Позов «Дайтона Груп» був адресований проти Київради, громада Протасового Яру виступала третьою стороною. Київська міська рада наразі не коментувала це рішення.

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У липні 2020 року Київська міська рада визнала такими, що не відповідають інтересам територіальної громади, земельні відводи на території Протасового Яру, зроблені у 2007-2012 роках. За рішенням Київради, на цьому місці мають створити ландшафтний парк.

За словами Ратушного, через протидію забудові Протасового Яру в серпні 2019 року йому усно погрожував Андрій Смирнов, згодом – заступник голови Офісу президента. Також у коментарях на фейсбуці користувач Gennady Korban писав Ратушному пропозицію «з’їздити на фронт разом з другом Рудиком». Йдеться про зникнення у 2014 році тодішнього голови Держземагентсва Сергія Рудика, який пізніше звинувачував у цьому Геннадія Корбана. Корбан, у свою чергу, у коментарі руху «Чесно» заперечив, що йдеться про його акаунт.