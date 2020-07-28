Київрада скасувала надання земель у Протасовому Яру під забудову – КМДА

Київрада визнала такими, що не відповідають інтересам територіальної громади земельні відводи на території Протасового Яру, зроблені у 2007-2012 роках, тут планують створити регіональний ландшафтний парк. Відповідне рішення ухвалила 28 липня Київська міська рада, повідомили у КМДА.

«Також депутати скасували зміни до Генерального плану Києва та Програми розвитку зеленої зони, якими земельні ділянки у Протасовому Яру були переведені під житлову забудову. Мова йде про скасування передачі для освоєння 3,23 га зелених зон ТОВ «Дайтона груп». На наступне пленарне засідання Київради має бути винесене питання про відмову у поновленні договору оренди із ТОВ «Інтербуд Компані», що орендує іншу земельну ділянку у Протасовому Яру площею 0,7 га. Вона також має у перспективі стати частиною регіонального ландшафтного парку «Протасів Яр», – мовиться у повідомленні.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що на найближчу сесію Київради планують також винести проєкт рішення про відмову у поновленні договору оренди з «Інтербуд Компані».