Проблемні забудови Києва: поліція розповіла, що відбувається у розслідуваннях навколо озера Качине

Дарницьке районне управління поліції Києва у відповідь на запит Радіо Свобода підтвердило наявність провадження за фактом зловживання владою посадовими особами КМДА щодо забудови озера Качине. За цими даними, слідство ведеться із 2016 року, але станом на зараз підозрюваних немає.

Так само немає підозрюваних в іншому провадженні – за зверненням активістки Вікторії Бегаль про побиття, яке вона подала у квітні 2016. Ця справа розслідується за статтею «легкі тілесні ушкодження».

Озеро Качине розташоване посеред київського спального району Позняки. Починаючи з 2015 року, навколо нього розгорівся скандал: КП «Житлоінвест-УКБ» на місці водойми планували звести багатоповерхівку і з цією метою частково її засипали. Мотивація була така, що начебто це озеро не є природною водоймою, а утворилося внаслідок діяльності людини. У будівлю, яка планувалася на цьому місці, начебто збирались поселити обманутих інвесторів «Еліта-центру». Врешті через проведення експертизи і виявлення Качиного на старих картах Києва активісти домоглися визнання його водоймою.

Станом на зараз будівництво на згаданій ділянці не ведеться. Водночас, нині триває суд за позовом одного з підрядників проти активістів Тамари Харчилави, Вікторії Бегаль, Сергія Куценка та Сергія Миронюка. Суд першої інстанції присудив їм виплатити компенсацію позивачу у майже 200 тисяч гривень, і незабаром, як повідомила Радіо Свобода Тамара Харчилава, має відбутися розгляд апеляційної скарги Куценка на згадане рішення.

Самі активісти, тим часом, заявляють, що справи за їхніми заявами, зокрема, щодо побиття Вікторії Бегаль під час протистояння із забудовником, належно не розслідуються.

Загалом станом на середину серпня цього року Комісія з перевірки інформації щодо резонансних об’єктів будівництва при КМДА визнала незаконними 15 об’єктів будівництва. Щодо шести із них поліція почала кримінальні провадження.