У Києві на зиму запускають виїзні бригади для допомоги безхатченкам

Київська міська адміністрація повідомила про старт роботи з 1 грудня оперативного штабу для допомоги безпритульним людям та координації патрулювання на вулицях. Його очолить заступниця голови КМДА Марина Хонда.

«На базі Будинку соціального піклування створять виїзні бригади для соціального патрулювання. Департаменту соціальної політики доручено за несприятливих погодних умов у зимовий період винайти можливість щодо збільшення на 30% кількості ліжко-місць у Будинку соціального піклування (на вулиці Суздальській, 4/6), Київському центрі соціальної адаптації престарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання (с. Ясногородка Вишгородського району Київської області)», – мовиться у повідомленні на сайті адміністрації.

Окрім того, як зазначається, координації соціального патрулювання взимку та заходи щодо роботи з бездомними також мають розробити районні державні адміністрації.

За інформацією КМДА, у місцях роботи вимїзних бригад буде організовано поліцейське патрулювання. Планується, що штаб працюватиме до 1 квітня.