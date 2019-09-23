Школа політграмоти для ромів: як це роблять в Україні

Всеволод Ананьєв

В Україні почала працювати перша школа політичної грамотності тільки для ромів (в Росії представників цієї народності називають «циганами» і це слово є нейтральним, в той час як в Україні «циган» – образливе слово – ред.). Учням від 18 до 65 років: їх навчають вести бюджет, виступати перед публікою, основ юриспруденції.

Тема сьогоднішнього уроку – місцевий бюджет і як він формується. «Це перший крочок для того, щоб розуміти, що відбувається в громадах і місцевих бюджетах», – підкреслює викладач.

Організатори школи – теж роми. Вони хочуть допомогти своїм співвітчизникам стати чиновниками і управлінцями і кажуть, що сьогодні в українській владі практично немає представників цієї національності, і тому інтереси ромів часто ігноруються.

«Не було активних, освічених людей. А депутат, представник тієї чи іншої громади, повинен мати знання, освіту і повинен мати авторитет», – підкреслює президент правозахисного ромського центру Володимир Кондур.

Андрій Продан, один з учнів школи, хоче вже на наступних виборах до місцевих рад балотуватися в депутати. Зараз він намагається розібратися в тонкощах українського законодавства і вважає, що після реформи децентралізації, розпочатої в 2014 році, стало простіше впливати на життя громад. Наприклад, їхній бюджет розвитку тепер формується самою місцевою владою.

«У моєму селі роми дуже бідні. Тому їм потрібна максимальна допомога, навіть в одязі, їжі, – каже Продан. – Тому я і волонтерством займався, і став активістом правозахисного ромського центру. Потрібно рости, щоб допомагати своєму народу».

За останні кілька років в Україні відбулося кілька масштабних погромів ромських громад. Найгучніший випадок стався в серпні 2016 року: тоді мешканці села Лощинівка Одеської області влаштували самосуд над місцевими ромами і звинуватили одного з них, Михайла Чеботаря, у вбивстві.

Михайло досі перебуває під вартою: за останні три роки його справу розглядали вже чотири суди, а 18 суддів подали самовідвід. Адвокат Чеботаря переконаний: силовики хотіли скористатися юридичною неграмотністю Михайла.

«Спочатку, коли поліція його затримувала, вона застосувала до нього тортури, – переконаний адвокат Михайла Чеботаря Андрій Лещенко. – Це було розраховано на те, що він як ром не зможе захистити себе належним чином».

Те, що в країні існує дискримінація ромів за національною ознакою, підтверджують і в Національному інституті стратегічних досліджень України. На думку його експертів, нинішня ситуація підтримується правоохоронними органами і владою. Організатори курсів для ромів розраховують, що їхня школа якщо не вирішить цю проблему, то принаймні допоможе звернути увагу українського суспільства на дискримінацію ромської соціальної групи.

«Тема вже почала підніматися. І ми тут бачимо, що молоде покоління ромів вже готове брати свою долю у свої руки», – впевнена адвокат і викладач Юлія Лісова.

За статистикою Національної поліції, офіційно в Україні проживає близько 100 тисяч ромів. Але правозахисники вважають цю цифру заниженою щонайменше удвічі.

Оригінал – на сайті проєкту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки» «Настоящее время»