Charities Aid Foundation: українці перебувають на 101 місці в рейтингу благодійності

Українці перебувають на 101 місці із 126 в рейтингу благодійності World Giving Index, який підготувала організація Charities Aid Foundation.

Це дослідження включає результати опитувань близько 1,3 мільйона людей у всьому світі, які відбувалися впродовж останніх 10 років.

Україна посіла 101 місце, маючи середній показник у 24%. Упродовж попереднього місяця передавали гроші незнайомцям 35% українців (111 місце), жертвували на благодійність – 18% (90 місце) і витрачали свій час на волонтерство – 19% (62 місце).

Лідирують у рейтингу США (58%), М’янма (58%), Нова Зеландія (57%), Австралія (56%) й Ірландія (56%).