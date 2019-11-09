Біля Шулявського мосту знайшли боєприпаси часів Другої світової – КМДА (оновлено)

Під час робіт поблизу Шулявського шляхопроводу у 30 метрах від споруди будівельники виявили склад боєприпасів часів Другої світової війни, повідомив 8 листопада заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, снаряди планують знищити у встановленому порядку на полігоні, а прилеглу територію обстежити на наявність там інших вибухонебезпечних предметів.

Вранці 9 листопада ДСНС повідомило, що їх було виявлено більше сотні.

«О 03:20 9 листопада роботи по вилученню боєприпасів завершено, всього вилучено: 101 артилерійський снаряд (47 – калібру 152 мм, 35 –калібру 122 мм, 8 – калібру 105 мм, 11 – калібру 76 мм), 3 мінометні міни та 1 ручну гранату», – мовиться у повідомленні на сайті відомства.

Як повідомили в управлінні ДСНС Київської області, всього від початку року у Києві було вилучено і знищено понад 970 вибухонебезпечних предметів. Зокрема, 7 листопада два снаряди виявили на Трухановому острові та у Печерському районі столиці.