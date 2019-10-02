Рух Шулявським мостом планують відкрити в грудні – КМДА

Наприкінці грудня поточного року заплановано відкрити рух автотранспорту новим Шулявським шляхопроводом у Києві, повідомили у Київміськадміністрації після зустрічі на будівельному майданчику столичного міського голови Віталія Кличка з представниками підрядника і субпідрядника, фахівцями зі зведення мосту.

«Місто виконує свої зобов’язання перед підрядниками і вимагає дотримання термінів будівництва важливого інфраструктурного об’єкту столиці. Тому наприкінці грудня, як і планували, рух транспорту новим мостом має бути відкритий», – повідомили у КМДА.

В столичній адміністрації заявили, що представник субпідрядника, генеральний менеджер голандсько-української компанії «Маммут-Україна» Руслан Сирбу запевнив, що компанія зацікавлена у якнайшвидшому виконанні робіт.

Щодо термінів виконання робіт зі зведення шляхопроводу голова ради директорів компанії «Укрбуд» Юрій Пелих зазначив, що будівництво подібного мосту за такий нетривалий час відбувається в Україні вперше.

За словами підрядників, уже на початку листопада, вся конструкція мосту буде змонтована на тимчасових опорах, паралельно тривають роботи з облаштування підпірної стіни з боку заводу «Більшовик».

У лютому 2017 року обвалилася частина бетонної огорожі на Шулявському шляхопроводі. Як повідомили в «Київавтодорі», причинами обвалу мосту назвали пожежі, які сталися раніше біля шляхопроводу чи під ним, а також корозія бетону.

Раніше програма розслідувань «Схеми» повідомляла, що до фінального аукціону на ремонт Шулявського мосту допустили дві фірми, які мають фінансові зв’язки з одним народним депутатом – Максимом Микитасем, а під час аукціону фірма із меншою ставкою через невідомі причини віддала свій перший крок. Це могло свідчити про те, що компанії пов’язані між собою, а тендер був формальним, повідомлялось в розслідуванні журналістів.

​Максим Микитась у минулому відомий столичний забудовник, який, як фіксували «Схеми», літав разом із мером Києва Віталієм Кличком на одному чартерному літаку. Також Віталій Кличко публічно виступав на захист скандального будівництва фірми Микитася «Укрбуд» – «Сонячної Рів’єри». Сам Кличко в коментарі «Схемам» заперечував зв’язки із Микитасем.