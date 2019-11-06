Київ закриває в’їзд вантажівкам у ранкові та вечірні години пік

Із 7 листопада у Києві буде обмежений в’їзд вантажних автомобілів з дозволеною масою понад 4,5 тонни в межі міста Києва у години пік із 07:00 до 10:00 ранку та ввечері із 17:00 до 20:00. Як йдеться в повідомленні на сайті Київміськадміністрації, впроваджувати зміни почнуть на в’їзді зі сторони Житомира, а згодом і на інших в’їздах.

«Таке рішення не лише дозволить покращити екологічну ситуацію в Києві, а й забезпечить розвантаження вулично-дорожньої мережі, створить додатковий простір для руху пасажирського транспорту, підвищить рівень пропускної спроможності вулиць та доріг столиці. Окрім того, це допоможе мінімізувати виникнення заторів, особливо з погіршенням погодних умов, а також покращити рівень регулярності пасажирських перевезень», – заявив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури Дмитро Рахматуллін.

За даними КМДА, за добу в Київ в’їжджає близько 50 тисяч вантажних авто, більша частина – через Південний міст, навантаження на який ушестеро перевищує проєктне.

3 листопада у Києві повністю відкрили рух Південним мостовим переходом. У «Київавтодорі» заявили, що міст витримує навантаження значно більші, ніж проєктні, аде проїжджають ним 110 тисяч авто за добу замість запроєктованих – 18-20 тисяч.