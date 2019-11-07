Бійка біля гуртожитку в Києві: поліція заявила про 11 затриманих, влада каже про законне виселення

У столичному управлінні Нацполіції повідомили, що 11 людей відвезли до відділку поліції після бійки біля гуртожитку на вулиці Польовій у Києві.

«На місці події поліцейські встановили: у гуртожитку представники виконавчої служби на підставі рішення суду проводили виконавчі дії. Згідно з договором, до цих дій залучалися представники приватної охоронної структури. Між громадянами та приватними охоронцями виникла штовханина з бійкою. У ситуацію негайно втрутилися правоохоронці та припинили протиправні дії. Для з’ясування об’єктивних обставин цієї події до Солом’янського управління поліції доставлено 11 осіб. Після проведення перевірки їх діям буде надана правова оцінка. Інформація про потерпілих наразі уточнюється», – повідомили у поліції.

За даними поліції, відкрите кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

Водночас у столичній мерії заявили, що будівля гуртожитку на вулиці Польовій є аварійною і перебуває в приватній власності.

«Представники ж виконавчої служби, які приїхали сьогодні вранці виселяти мешканців, отримали рішення суду. Про це на засіданні Київради заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

«Ця будівля давно перебуває у приватній власності і не є на балансі міста. Але місто намагається допомогти. Людям давно було запропоновано переселитися в гуртожиток на вулиці Академіка Туполєва. Неодноразово ми проводили зустрічі, переконували людей. Адже гуртожиток на Польовій – непридатний для проживання. Там не можна увімкнути тепло, там велика проблема з електрикою. Там просто небезпечно жити», – заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

Він вказав, що представники виконавчої служби, які приїхали вранці виселяти мешканців гуртожитку, діяли за рішення суду.

На сайті КМДА йдеться, що мер Києва Віталій Кличко на сесії Київради заявив, що осіб, які намагалися провокувати і силою виселяти людей з гуртожитку на вулиці Польовій, затримала поліція.. Також Віталій звернувся до правоохоронців з вимогою проконтролювати законність дій виконавчої служби та не допустити силового протистояння на вулиці Польовій.