«Кварталівець» Фаталов із забудовником Мхітаряном таємно приїжджав на зустріч до прем’єра Гончарука – «Схеми»

Актор студії «Квартал 95» Міка Фаталов, наближений до президента Володимира Зеленського, непублічно відвідував прем’єр-міністра України Олексія Гончарука разом зі столичним забудовником Артуром Мхітаряном. Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») «Гра у хованки».

17 вересня 2019 року журналісти зафіксували, як після 10-ї вечора із Кабміну на прилеглий паркінг вийшов відомий столичний забудовник Артур Мхітарян і одразу сів у припарковане там авто.

«Схеми» вже фіксували цю автівку раніше – наприкінці вересня знімальна група зняла, як на цьому авто залишав святкування ювілею народного депутата Григорія Суркіса актор студії «Квартал 95» Міка Фаталов.

Сам Фаталов також незабаром вийшов із Кабміну і підійшов до Мхітаряна. Разом вони поспілкувалися певний час із невідомими людьми на парковці – а потім разом поїхали звідти на одному авто.

За чотири хвилини Кабмін залишив і кортеж прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Міка Фаталов спершу довго допитувався, що під Кабміном робили самі журналісти і всіляко уникав відповіді на запитання. Утім, згодом він пояснив, що був у будинку уряду із забудовником Мхітаряном на зустрічі щодо форуму, який має відбутися в лютому.

«Ми там із приводу форуму спілкувались. Мене просили, з приводу форуму хотіли поговорити. Там не було ніяких секретних розмов, – заявив Фаталов у відповідь на запитання журналіста. – Що я там робив, я вам відповів. А що я там далі, який стосунок – це вже не до мене. Буде цей форум, подивитесь. Вам все розкажуть».

Він підтвердив, що знайомий із забудовником Мхітаряном і «дружить» із ним, проте заперечив, що використовував свій вплив, щоб допомогти Мхітаряну запросити когось із представників Кабінету міністрів на форум.

– Так-так. Вони з приводу форуму хотіли поспілкуватись. Я не зовсім, як би, політично ерудований в цьому плані, тому я не…Вони просили поговорити, вони поговорили.

– Тобто вас попросили, як людину…

– Мене ніхто не просив. Є такий форум, вони хотіли гостя запросити туди. Як гостя на форум.

– З Кабінету міністрів?

– Я не вів самі перемовини, якщо чесно.

– Я правильно розумію, що ви як людина, наближена до президента, товариш президента, використовували свій вплив для того, щоб допомогти Мхітаряну запросити когось з представників Кабінету міністрів на форум Мхітаряна?

– Абсолютно – ні.

– Тоді на яких підставах ви там перебували?

– Я ж вам вже відповів.

Забудовник Артур Мхітарян на момент ефіру на запитання «Схем» не відповів. Як і прем’єр-міністр Гончарук.

Артур Мхітарян – відомий столичний забудовник, чиє ім’я також лунало у ЗМІ у зв’язку зі скандалом з СБУ. У 2018-му році Мхітарян заявляв про тиск з боку спецслужби. Пізніше він опублікував лист від СБУ про те, що підтвердження фактів порушення щодо будівництва не знайшли.

Раніше «Схеми» розповіли про непублічні зустрічі представників «нової влади» президента Зеленського з великими забудовниками та олігархами, які можуть мати значний вплив на життя всієї країни.

Так, журналісти зафіксували, як наприкінці жовтня перший помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір неафішовано приїжджав до офісу олігарха Ігоря Коломойського. А заступник голови Офісу президента Богдана Андрій Смирнов таємно навідувався до будівлі, де розташований офіс колишнього очільника СБУ часів Януковича та віце-прем’єр-міністра уряду Азарова Валерія Хорошковського.

На початку жовтня «Схеми» розповіли, що після перемоги Зеленського на виборах Хорошковський повернувся в Україну і приїжджав на Банкову. Згодом Андрій Богдан заявив в інтерв’ю «Українській правді», що Хорошковський «безкоштовно консультує» нову владу щодо ефективної роботи митниці.