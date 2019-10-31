Богдан про візити Хорошковського до Офісу президента: він нас консультує

Колишній голова Державної митної служби й ексвіцепрем’єр-міністр часів президентства Віктора Януковича Валерій Хорошковський «консультує» нову владу, заявив голова Офісу президента України Андрій Богдан в інтерв’ю «Українській правді».

За словами журналістки, ходять чутки, що керівник Державної митної служби Максим Нефьодов є неефективним керівником митниці, і через це «дуже зменшилися доходи, збори з митниці». І нібито Офіс президента, зокрема, користується консультаціями Валерія Хорошковського, щоб покращити показники.

«Це правда», – відповів Богдан.

Він заперечив, що Хорошковський став тіньовим керівником митниці.

«Коли ми прийшли до питання митниці, контрабанди і доходів бюджету, ми зустрічалися з багатьма експертами, спеціалістами, митниками, економістами. І всі сказали, що коли Валерій Іванович був головою митниці, то доходи за 2 роки зросли в чотири рази», – зазначив Богдан.

За його словами, «і його недруги, і друзі його, і різні політичні табори» рекомендували Офісу президента прислухатися до Хорошковського.

«Так, він нас консультує. Але реальним керівником митниці є Максим Нефьодов. Я в нього дуже сильно вірю, і це моє особисте, і надія, до якої я доклав максимум зусиль, щоб дати можливість йому працювати, щоб він реалізував ці свої ідеї. На жаль, у нього зараз не дуже вдається. Або, скажемо так, дуже не вдається», – зазначив Богдан.

Валерій Хорошковський – український політик, бізнесмен, колишній власник телеканалу «Інтер». Обіймав посади міністра економіки в уряді Віктора Януковича, голови Державної митної служби за президентства Віктора Ющенка, голови Служби безпеки за президентсва Віктора Януковича, міністра фінансів і першого віцепрем'єр-міністра в уряді Миколи Азарова.

10 жовтня 2019 року журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший») повідомили, що Хорошковський регулярно відвідує Офіс президента. Сам Хорошковський підтвердив, що мав зустрічі із Володимиром Зеленським, проте відмовився назвати їхню мету.