Хорошковський повертається. Політик епохи Януковича помічений в Офісі Зеленського («СХЕМИ» | №232)

Валерій Хорошковський був головою Служби безпеки України за президентства Віктора Януковича, а ще міністром фінансів та віцепрем’єром в уряді Миколи Азарова. За тієї ж влади входив у неформальну бізнесово-політичну групу олігарха Дмитра Фірташа, якому і продав телеканал «Інтер». Залишивши Україну сім років тому, він мешкав у Європі, мандруючи різними країнами. У 2014-му не зміг обратись у Раду, а в останні роки його приватний літак з іменним гербом частіше сідав у Москві, ніж у Києві.

«Схеми» встановили, що після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента Валерій Хорошковський повернувся в Україну. І журналісти вже неодноразово фіксували його на Банковій. Чи можливо, що впливовий кадр часів Януковича реінкарнується у владі нових облич?