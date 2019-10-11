Хорошковский, який повернувся в Україну, за останні три роки 16 разів злітав в Росію – «Схеми»

Колишній голова Служби безпеки України й ексвіце-прем’єр-міністр часів президентства Віктора Януковича Валерій Хорошковський за останні три роки шістнадцять разів відвідував Москву. З них чотири перельоти – протягом 2019-го року. Про це повідомляють журналістипрограми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») «Хорошковський повертається».

Журналісти проаналізували дані про польоти літака Валерія Хорошковського за допомогою онлайн-сервісу відстеження повітряних суден Plane Finder починаючи з червня 2016, і звернули увагу, що він регулярно відвідує Російську Федерацію. Сумарно за три роки літак приземлявся у Москві 16 разів.

Чотири з цих перельотів – цьогорічні, з січня по травень 2019-го.

Як повідомляють журналісти, літак, яким користується Хорошковський – Falcon 7x, має іменний герб з літерами «K» та «h», з цих двох літер починається прізвище ексчиновника в англійській транслітерації. Він є одним з найдорожчих приватних літаків у світі, і коштує близько 50 мільйонів доларів.

Під час телефонної розмови з Валерієм Хорошковським, журналісти запитали, які він має інтереси в Росії.

– Ви ж пам’ятаєте, що я там працював?

– Тобто, у вас там друзі чи бізнес-партнери?

– І те, і те.

За інформацією джерел «Схем» наразі Валерій Хорошковський курує роботу російських банків в Україні. Як виявили журналісти, він літав за кордон і приїжджав до України у компанії високопосадових представників російських фінустанов.

Так, наприклад, 29 вересня цього року приватний борт, яким користується Хорошковський, вилетів із Києва до Лондона. Серед пасажирів, крім Хорошковського, були Ярослав Порохняк та Олександр Луканов. У компанії Порохняка Хорошковський повернувся до української столиці наступного дня.

Олександр Луканов – член правління і президент російського банку в Україні – Альфа банку. Ярослав Порохняк – у лютому 2018-го отримав посаду в російському Сбербанку в Україні і став радником голови його правління. Порохняк – давній соратник Валерія Хорошковського по компаніям «Меркс» і «Союз Віктан». У 2009 році, коли «Студія Квартал 95» виходила в ефірі телеканалу «Інтер», яким на той момент володів Хорошковський, Порохняк був співвласником студії разом з Володимиром Зеленським. У 2010-му Порохняк з’явився у структурі телеканалу «Інтер», власником якого тоді був Валерій Хорошковський – і став головою правління.

Раніше «Схеми» показали, як Валерій Хорошковський відвідує Офіс президента. Після перемоги Зеленського на виборах ексголова СБУ став регулярно прилітати в Україну та навідуватись на Банкову.

«Чи обговорюється повернення Валерія Хорошковського в публічну політику? Чи розглядається його кандидатура на високу посаду у «владі нович облич»?», – таке запитання журналіст Михайло Ткач поставив президенту Володимиру Зеленському під час прес-марафону.

«З паном Хорошковським я дійсно зустрічався на Банковій. Я цього не приховую. До нього (Хорошковського – ред.) було одне, дуже серйозне питання – і це дуже серйозне питання ми з ним обговорювали. Тет-а-тет. Я не можу поки сказати, яке – якщо можна. Ніякої посади не може бути», – сказав у відповідь президент.

І додав: «Він не є моїм радником, він не впливає на мою команду. Зустріч стосувалася – ви з часом будете знати, з приводу чого відбувалася ця зустріч, коли ми з вами побачимо її результат. Ця зустріч – ні про які посади, ні про які тіньові домовленості. Це нас не цікавить...Зустріч була особиста», – заявив Зеленський.

«Схеми» звернулись за коментарем до Хорошковського. Після публічного виступу президентом бізнесмен також підтвердив, що мав із ним зустрічі, але заявив, що про їхню мету буде відомо пізніше.

«Ну ви ж задавали президенту це питання? ... Мої позиції такі самі, як і в президента. Тобто, я думаю, що вам стане це відомо пізніше», – пояснив телефоном ексголова СБУ.

Валерій Хорошковський – український політик, бізнесмен, колишній власник телеканалу «Інтер». Обіймав посади міністра економіки в уряді Віктора Януковича, голови Державної митної служби за президентства Віктора Ющенка, голови Служби безпеки за президентсва Віктора Януковича, міністра фінансів і першого віце-прем'єр-міністра в уряді Миколи Азарова.

Входив у так звану політично-бізнесову групу «Фірташа-Льовочкіна».

Валерій Хорошковський залишив Україну наприкінці 2012 року. За даними ЗМІ, проживав у Монако. Його виїзду за кордон передував конфлікт із екс-прем'єр-міністром Миколою Азаровим. У грудні 2012 року Хорошковський, перебуваючи на посаді першого віце-прем’єра, написав заяву про звільнення. Він обґрунтував своє рішення «незгодою щодо повторного призначення Миколи Азарова на посаду прем’єра».

У 2014 році Валерій Хорошковський намагався повернутися в політику. Балотувався другим номером за списком «Сильної України» Сергія Тігіпка до Верховної Ради. Група народних депутатів намагалася зняти його з реєстрації через відсутність у країні протягом двох років. Суд відмовив, однак Хорошковський депутатом не став, бо «Сильна Україна» не набрала необхідну кількість голосів.