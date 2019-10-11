Хорошковський про зустрічі із Зеленським: їхня мета буде відома пізніше – «Схеми»

Колишній голова Служби безпеки України й ексвіце-прем’єр-міністр часів президентства Віктора Януковича Валерій Хорошковський підтвердив, що мав зустрічі із президентом Володимиром Зеленським, але заявив, що про їхню мету буде відомо пізніше. Про візити Хорошковського на Банкову раніше розповіли журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») у розслідуванні «Хорошковський повертається».

У відповідь на запитання, з яких причин Хорошковський відвідував Офіс президента, ексчиновник підкреслив, що є приватною особою, тому що в нього «немає жодної публічної позиції», водночас на уточнення щодо мети зустрічей із Зеленським заявив: «Ну ви ж задавали президенту це питання?.. Мої позиції такі самі, як і в президента. Тобто, я думаю, що вам стане це відомо пізніше».

Журналісти поцікавились, які стосунки у нього з президентом: чи вони товаришують, чи Хорошковський, враховуючи політичний досвід, дає поради молодому високопосадовцю, на що той зазначив: «Колись ми спільно працювали, якщо ви пам’ятаєте».

Щодо планів після повернення в Україну займатись бізнесом або повертатись у публічну політику, ексголова СБУ часів Януковича сказав: «Я бізнесом і не перестаю займатися протягом останніх цих 7 років. А відносно того, що я повернувся, так я повертався і раніше. У мене є дуже багато сфер інтересів, в тому числі, і за кордоном, тому я як приїжджав, так і буду приїжджати, як від’їжджав, так і буду від’їжджати».

Під час розмови журналісти також зазначили, що починаючи з 2016-го року (раніше дані сервісу Plane Finder недоступні), літак Валерія Хорошковського регулярно відвідував Російську Федерацію – сумарно за три роки літак приземлявся у Москві 16 разів.



– Ви ж пам’ятаєте, що я там працював?

– Тобто, у вас там друзі чи бізнес-партнери?

– І те, і те.

– Ви впливаєте на діяльність російських банків в Україні?

– Ні, звичайно.

– А факт вашого перельоту з представниками російських банків в Україні Порохняком і Лукановим?

– Це був приватний візит.



За інформацією джерел «Схем», наразі Валерій Хорошковський курує роботу російських банків в Україні. Як виявили журналісти, він літав за кордон і приїжджав до України у компанії високопосадових представників російських фінустанов.



Ідеться про Ярослава Порохняка та Олександра Луканова.

Олександр Луканов – член правління і президент російського банку в Україні – «Альфа банку». Ярослав Порохняк – у лютому 2018-го отримав посаду в російському Сбербанку в Україні і став радником голови його правління.



Порохняк – давній соратник Валерія Хорошковського по компаніям «Меркс» і «Союз Віктан». У 2009 році, коли «Студія Квартал 95» виходила в ефірі телеканалу «Інтер», яким на той момент володів Хорошковський, Порохняк був співвласником студії разом з Володимиром Зеленським. У 2010-му Порохняк з’явився у структурі телеканалу «Інтер», власником якого тоді був Валерій Хорошковський – і став головою правління.

Раніше «Схеми» показали, як Валерій Хорошковський відвідує Офіс президента. Після перемоги Зеленського на виборах ексголова СБУ став регулярно прилітати в Україну, та навідуватись на Банкову.

«Валерій Хорошковський, схоже, розраховує реалізувати зв’язок з Володимиром Зеленським для повернення політичного впливу», – йдеться у розслідуванні.

«Чи обговорюється повернення Валерія Хорошковського в публічну політику? Чи розглядається його кандидатура на високу посаду у «владі нович облич»?», – таке запитання журналіст Михайло Ткач поставив президенту Володимиру Зеленському під час прес-марафону.

«З паном Хорошковським я дійсно зустрічався на Банковій. Я цього не приховую. До нього (Хорошковського – ред.) було одне, дуже серйозне питання – і це дуже серйозне питання ми з ним обговорювали. Я не можу поки сказати, яке – якщо можна. Ніякої посади не може бути», – сказав у відповідь президент.

І додав: «Він не є моїм радником, він не впливає на мою команду. Зустріч стосувалася – ви з часом будете знати, з приводу чого відбувалася ця зустріч, коли ми з вами побачимо її результат. Ця зустріч – ні про які посади, ні про які тіньові домовленості. Це нас не цікавить… Зустріч була особиста», – заявив Зеленський.



