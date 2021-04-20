Київ планує відремонтувати у 2021 році дві пам’ятки архітектури за бюджетний кошт

У 2021 році за рахунок бюджетних коштів столиці планується зробити капітальний ремонт двох пам’яток архітектури, повідомили Радіо Свобода у Департаменті охорони культурної спадщини КМДА.

реставрація прибуткового будинку, в якому проживали художники Михайло Врубель, Вільгельм Котарбінський, родина Прахових – вулиця Десятинна 14 у Києві,

реставрація корпусу №16 – келії Флорівського монастиря (будинок Артинова, 1809-1811 роки), який є пам’яткою містобудування і архітектури – вулиця Фролівська 6/8 у Києві.

«На виконання зазначених робіт у 2021 році заплановано 20 мільйонів гривень», – повідомили в КМДА.

Окрім того, на поточний рік виділено:

1 мільйон гривень на «підготовчі дії до викупу аварійних пам’яток культурної спадщини та повернення до комунальної власності територіальної громади Києва»,

понад 8,5 мільйонів гривень на «розроблення науково-проектної документації по визначенню меж та режимів використання зон охорони пам’яток культурної спадщини та комплексів місцевого значення»,

мільйон гривень на «розроблення плану організації ДІАЗ «Стародавній Київ».

Серед іншого, департамент охорони культурної спадщини КМДА планує придбати та встановити 53 охоронні дошки для об’єктів культурної спадщини, загальною вартістю 53 тисячі гривень.

Департамент, у відповіді на запит, повідомляє, що здійснює постійний моніторинг за станом пам’яток Києва відповідно до річного плану та поточної незапланованих задач.

«За результатами 2020 – І кварталу 2021 року фахівцями департаменту здійснено 369 обстежень об’єктів культурної спадщини, складено та направлено 169 приписів, 55 актів про вчинення правопорушення, 50 постанов про накладення фінансових санкцій. Крім того, складено шість протоколів про адміністративне правопорушення», – йдеться у відповіді на запит.

Відповідно до цього, департамент наклав фінансових санкцій на 5,1 мільйона гривень, з яких сплачено в добровільному порядку 1,2 мільйона гривень. Решта сум стягується в судовому порядку.

У Києві налічується 3 599 об’єктів культурної спадщини станом на 1 квітня,

З них національного значення – 348, місцевого значення – 2 045, і щойно виявлених – 1 206, йдеться у відповіді на запит.

Станом на 1 січня 2021 року на державному обліку перебувають 1 240 історичних пам’яток, які розташовані у столиці.

12 квітня прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження за статтею «самоправство» через демонтаж дореволюційного будинку Уткіна біля Центрального вокзалу в Києві. За даними активістів ГО «Мапа реновації», будинок демонтують заради апарт-комплексу.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликає правоохоронців розслідувати, хто дав дозвіл на знищення.