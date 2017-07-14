Фірма, яку пов’язують із депутатом Зубиком, почала будівництво в центрі Києва без дозволів – «Схеми» 

«Будівельна компанія «Інтергал-Буд» та пов’язана з нею фірма (обидві також пов’язують із народним депутатом Володимиром Зубиком) розпочали будівництво на бульварі Шевченка попри наявні заборони та кримінальні провадження. Про це йдеться в розслідуванні «Зубик. Терещенки. Київ» програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший».

У лютому цього року громадські активісти Києва побачили будівельний паркан майже впритул до пам’ятки архітектури та містобудування XIX сторіччя – садиби Терещенків на бульварі Шевченка. Журналісти «Схем» виявили, що майбутній забудовник не має дозволів, необхідних для початку будівництва, а проект не відповідає нормам забудови в історичному ареалі міста.

У травні компанія все ж почала роботи на обгородженому майданчику. Мешканці сусідніх будинків спробували зупинити будівництво за допомогою петицій.

У свою чергу профільні активісти написали заяви до відповідальних органів. Так, у відповідь їх листи, прокуратура таки зобов’язала Нацполіцію порушити провадження за статтею про нищення, руйнування чи псування пам'яток. А інспектори міського Управління охорони культурної спадщини видали забудовнику припис з чіткою вказівкою – «припинити будівництво».

За окремою скаргою прокуратура Шевченківського району також відкрила кримінальне та зобов’язала районне управління поліції розслідувати незаконне будівництво за статтею самоправство (це самовільні дії, що караються штрафом, виправними роботами або 3 місяцями арешту, – ред).

Наразі розслідування тривають. Міністерство культури та інші пам’яткоохоронці досі не видавали дозволів на земляні чи будівельні роботи.

Як раніше повідомляли «Схеми», більшою частиною ділянки володіє ТОВ «Рома-М», зареєстроване у Львові. Цю землю фірма купила ще в 2007році за 6,5 мільйона гривень. Ця ж фірма виступила замовником проекту й отримала кілька початкових дозволів. У реєстрі Державної архітектурно-будівельної інспекції підрядником майбутнього будівництва вказане ТОВ «Будівельна компанія «Інтергал-Буд». Ці дві компанії виявилися пов’язаними між собою через засновників та власників.

Бенефіціар фірм Валерій Кулаков – донедавна постійний помічник народного депутата з групи «Відродження», колишнього «регіонала» і «бютівця» Володимира Зубика.

До того ж, і нинішній помічник Володимира Зубика Павло Зварич донедавна був керівником фірми, опосередковано пов’язаної з «Інтергал-Будом». Веде до компанії «Інтергал» навіть переадресація з депутатської пошти екс-регіонала.



При цьому Володимир Зубик, як і щодо попередніх його проектів, про які розповідали «Схеми», від будівництва на бульварі Шевченка відхрестився. Як і Валерій Кулаков.

Раніше «Схеми» опублікували проект про власників зруйнованих історичних будинків Києва на мікросайті «Спадок у руїнах».

Фільм-розслідування про те, як приватні власники руйнують історичні будинки, вийшов в ефір на телеканалі «UA:Перший» в середині січня.