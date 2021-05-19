Мінкульт обрав 109 проєктів для участі у програмі «Великої реставрації»

Міністерство культури та інформаційної політики України визначило перелік проєктів з реставрації, консервації, ремонту пам’яток культурної спадщини, у тому числі замках, інших фортифікаційних, оборонних, палацово-паркових комплексах, сформований з урахуванням рейтингу, що взяли участь у відборі в рамках проекту «Велика реставрація», повідомила пресслужба міністерства.

Згідно з повідомленнім, відбір проєктів здійснила експертна група (рада) шляхом оцінювання кожного з них та подальшого формування рейтингу, об’єкти обрані по всій території України.

«У першому відборі взяли участь 211 проєктів. Частина з них не була розглянута, оскільки останні є об’єктами комунальної форми власності... До програми допущено 109 проєктів. Їх перелік сформований з урахуванням рейтингу та із зазначенням набраних балів, а також середньою оцінкою проєкта (першими у переліку зазначені проєкти, які набрали найбільшу суму балів)», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що наказ із затвердженим переліком об’єктів зі списку, які відповідно до рекомендації експертної групи (ради) будуть першочергово реалізовані в рамках проєкту «Велика реставрація», найближчим часом опублікують на сайті МКІП.

Раніше міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив про початок реалізації з цього року проєкту «Велика реставрація», в рамках якого з місцевими адміністраціями складаються списки з культурних та історичних об’єктів (всього називалася цифра – 150), які відремонтують та відновлять упродовж трьох років. За даними міністра, на проєкт цьогоріч передбачено два мільярди гривень.