У Києві розпочався демонтаж будівлі «Квіти України» по вул. Січових стрільців, 49. Місцеві жителі і активісти, які виступають проти демонтажу будівлі, зламали частину паркану, і зайшли на територію проведення робіт, та заблокували роботу будівельної техніки.
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У Києві почали демонтаж модерністської будівлі «Квіти України», роботи зупинили активісти – фоторепортаж
У Києві розпочався демонтаж будівлі «Квіти України» по вул. Січових стрільців, 49. Місцеві жителі і активісти, які виступають проти демонтажу будівлі, зламали частину паркану, і зайшли на територію проведення робіт, та заблокували роботу будівельної техніки.
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