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У Києві почали демонтаж модерністської будівлі «Квіти України», роботи зупинили активісти – фоторепортаж

У Києві розпочався демонтаж будівлі «Квіти України» по вул. Січових стрільців, 49. Місцеві жителі і активісти, які виступають проти демонтажу будівлі, зламали частину паркану, і зайшли на територію проведення робіт, та заблокували роботу будівельної техніки.

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У Києві почали демонтаж будівлі навчально-методичного центру &laquo;Квіти України&raquo; за адресою Січових Стрільців, 49
1 У Києві почали демонтаж будівлі навчально-методичного центру «Квіти України» за адресою Січових Стрільців, 49
Будівля на Січових Стрільців є зразком модерністської архітектури, її було побудовано у 1980-х роках як магазин-оранжерею для комунального підприємства &laquo;Квіти України&raquo;
2 Будівля на Січових Стрільців є зразком модерністської архітектури, її було побудовано у 1980-х роках як магазин-оранжерею для комунального підприємства «Квіти України»
Останнім часом там розташовувався супермаркет, але він з&#39;їхав деякий час тому
3 Останнім часом там розташовувався супермаркет, але він з'їхав деякий час тому
На початку літа 2021 року його обнесли парканом для реконструкції з надбудовою для розміщення офісного центру з підземним паркінгом, а 25 червня зрізали багаторічний виноград, що прикрашав будівлю
4 На початку літа 2021 року його обнесли парканом для реконструкції з надбудовою для розміщення офісного центру з підземним паркінгом, а 25 червня зрізали багаторічний виноград, що прикрашав будівлю
Вночі 11 липня біля будинку з&#39;явилась важка техніка для зносу, а вранці в понеділок почалися роботи з демонтажу фасаду
5 Вночі 11 липня біля будинку з'явилась важка техніка для зносу, а вранці в понеділок почалися роботи з демонтажу фасаду
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Через кілька годин після початку робіт на будівельний майданчик, зламавши частину паркану, зайшли противники будівництва, зупинивши роботи. До цього часу забудовник встиг зруйнувати фасад
7 Через кілька годин після початку робіт на будівельний майданчик, зламавши частину паркану, зайшли противники будівництва, зупинивши роботи. До цього часу забудовник встиг зруйнувати фасад
На місці присутня поліція
8 На місці присутня поліція
Місцеві жителі і активісти, які зупинили демонтаж будівлі заявили, що вже подали заяви до Міністерства культури і в Департамент охорони культурної спадщини щодо надання будівлі охоронного статусу, оскільки воно побудовано в стилі модернізму і отримало нагороду Спілки архітекторів України&nbsp;як найкращий архітектурний витвір 1985 року
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Місцеві жителі і активісти, які зупинили демонтаж будівлі заявили, що вже подали заяви до Міністерства культури і в Департамент охорони культурної спадщини щодо надання будівлі охоронного статусу, оскільки воно побудовано в стилі модернізму і отримало нагороду Спілки архітекторів України як найкращий архітектурний витвір 1985 року
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Забудовник, в свою чергу заявив, що планує реконструювати будівлю під офісний центр з підземним паркінгом. На ньому хочуть зробити надбудову і скляне оформлення
11 Забудовник, в свою чергу заявив, що планує реконструювати будівлю під офісний центр з підземним паркінгом. На ньому хочуть зробити надбудову і скляне оформлення
Дівчина покладає квіти до будівельної техніки якою проводили демонтаж будівлі
12 Дівчина покладає квіти до будівельної техніки якою проводили демонтаж будівлі
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&laquo;Роботи з демонтажу будівлі &laquo;Квіти України&raquo; необхідно негайно зупинити. Солідарний з позицією громадськості. Хоча забудовник відмовляється це робити і наполягає на своєму, хотів би звернути увагу, що поки є сумніви щодо законності містобудівних умов і обмежень &ndash; початок будь-яких будівельних або демонтажних робіт є неправомірним&raquo;, &ndash; заявив у фейсбуці міністр культури Олександр Ткаченко
15 «Роботи з демонтажу будівлі «Квіти України» необхідно негайно зупинити. Солідарний з позицією громадськості. Хоча забудовник відмовляється це робити і наполягає на своєму, хотів би звернути увагу, що поки є сумніви щодо законності містобудівних умов і обмежень – початок будь-яких будівельних або демонтажних робіт є неправомірним», – заявив у фейсбуці міністр культури Олександр Ткаченко
На момент публікації активісти продовжували перебувати на території будівлі
16 На момент публікації активісти продовжували перебувати на території будівлі
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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