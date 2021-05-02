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02 травня 2021, Київ 19:39
Україна

«Розпис живий, стилізуємо те, що бачимо навкруги». Виставка петриківського розпису до Великодня

Виставка «Петриківський розпис. Наступність поколінь» у Дніпрі

У Дніпрі до Великодня східного обряду відкрили виставку петриківського розпису. Власні твори та роботи своїх учнів представила відома художниця, заслужений майстер народної творчості України Тетяна Гарькава. Весняні передсвяткові дні для презентації обрали не випадково: саме у цю пору в давнину на Придніпров’ї сільські господині вибілювали хати й прикрашали їх рослинним орнаментом. Розпис, відомий як петриківський, зберігся донині, набувши нових рис й нового осмислення завдяки народним та професійним митцям. Зараз петриківка в тренді, зокрема в одязі та інтер’єрі, кажуть ті, хто нею займається.

Тетяна Гарькава малює петриківський розпис з п’яти років. Уродженка села Петриківка, звідки походить цей вид декоративного малярства, вона була старанною ученицею відомого народного майстра Федора Панка, а той, у свою чергу, навчився секретів малювання в сільської художниці Тетяни Пати.

Тетяна Гарькава
Тетяна Гарькава

Таким чином, рахує Тетяна Гарькава, вона – з третього покоління майстрів петриківки, а її учні, студенти мистецько-художнього коледжу в Дніпрі, – уже з четвертого. Звідси, каже, і назва виставки – «Петриківський розпис. Наступність поколінь».

Великдень – петриківкою

Центральна тема експозиції – великодні мотиви. Художниця показує свої роботи, присвячені найбільшому християнському святу та весні.

Великодні роботи Тетяни Гарькавої
Великодні роботи Тетяни Гарькавої

«Задум – зробити розпис у формі писанки. Використовувала елементи – християнські символи: троянди, виноградна лоза, голуби. Калина – символ України. Великдень – це таке сяйво, це свято, відродження! Робота побувала в багатьох країнах і на виставках в Україні. Це полотно на картоні – дуже гарний матеріал для петриківки», – розповіла Радіо Свобода майстриня.

Столітня техніка – нові матеріали

На виставці в Дніпрі – майже пів сотні творів самої Тетяни Гарькавої та її вихованців. Ці твори вже бачили у Бельгії, Греції, Узбекистані, Туркменістані, Болгарії, Франції, Чехії, Польщі, Німеччині, Об’єднаних Арабських Еміратах тощо.

Декоративний розпис, який пішов із білих стін сільських хат, наразі гармонійно виглядає на інших матеріалах – полотні, шовку, картоні, дереві тощо.

Розпис на дереві
Розпис на дереві

Автори, зокрема, показують, як розпис можна використати в оздобленні меблів, одягу, скатертин, рушників.

Скриня з петриківським розписом
Скриня з петриківським розписом
Петриківські "мальованки" (розписані великодні яйця)
Петриківські "мальованки" (розписані великодні яйця)

Петриківка як елемент етнодизайну дивує і захоплює іноземців, каже художниця Тетяна Гарькава.

«Перше, що сказали в Кувейті, а це був Музей сучасного мистецтва, ми оформили моїми роботами та роботами моїх студентів чотири зали, – перше, що сказали ці 68 шейхів, яким я робила доповідь: а що це таке яскраве, таке гарне, звідки? Я відповіла: у нас дуже гарна країна і ми малюємо те, що бачимо навкруги», – ділиться авторка.

Ми маємо ті можливості, яких не було у старих майстрів
Тетяна Гарькава

Майстриня каже: інструменти й техніка розпису зараз такі самі, як кілька століть років тому. Використовують щіточки з котячої шерсті – так звані «кошачки», палички, рогозинки, малюють і вказівним пальцем. Проте фарби зараз беруть не такі: давні майстри малювали тільки рослинними барвниками з додаванням яєчного жовтка.

Петриківський розпис зблизька
Петриківський розпис зблизька

«З’являються нові технології. Наприклад, є різні акрилові фарби – для різних тканин, для меблів, для заліза. Тобто маємо ті можливості, яких не було у старих майстрів. Фарби вони варили самі, виварювали з рослин, малювали на стінах побілених хат. Таких вправних господинь називали «чепурушками», я це пам’ятаю з дитинства», – пояснила Тетяна Гарькава.

«Живий» і «мертвий» розпис

Від декоративного розпису інших народів світу, вважає Тетяна Гарькава, українську петриківку відрізняє те, що вона «жива». Їй притаманне зображення справжніх, існуючих у природі квітів, щоправда стилізованих, пояснює свою думку художниця.

Збираємо натуральні квіти і малюємо їх, стилізуючи в техніці петриківського розпису
Тетяна Гарькава

«Що таке «мертвий» розпис? Це суто декор. А наш розпис живий, він є стилізацією того, що ми бачимо навкруги. Наприклад, у нас є такі заняття, на яких ми збираємо натуральні квіти або роздивляємось фотографії і малюємо їх, вже стилізуючи в техніці петриківського розпису. Та ж мальва, та ж калина, бузок, соняшники», – розповіла Тетяна Гарькава.

"Ми малюємо реально існуючі квіти". Бузок Тетяни Гарькавої
"Ми малюємо реально існуючі квіти". Бузок Тетяни Гарькавої

І в одязі, і в інтер’єрі

Марина Масловська – учениця Тетяни Гарькавої. На виставці дівчина представляє свої роботу, присвячені Великодню. На створення картини з «квітковою» писакою, каже, пішов місяць.

Ще одна робота юної художниці – на ній самій. Це стрій, розписаний власноруч.

Марина Масловська і її роботи
Марина Масловська і її роботи

«Я використала спеціальну фарбу – акрил для тканин. Дизайн також мій. Ми малюємо на різних матеріалах – тканина, скло, дерево, стіни. Вводимо петриківський опис також у дизайн приміщень. Мені дуже це цікаво», – розказала Радіо Свобода Марина Масловська.

Наразі Марина Масловська разом зі своєю однокурсницею Вікторією Мунтян працює над розписом меблевого комплекту – скрині та мисника. Це буде дипломна робота дівчат.

Вікторія Мунтян
Вікторія Мунтян

Петриківка – у тренді, особливо модна вона зараз в одязі та інтер’єрі, кажуть художниці. Тож сподіваються, що після закінчення навчання, без роботи й замовлень не залишаться.

«Дуже популярно – одяг і аксесуари: сумки, рюкзаки. Молодь любить мінімалізм. Тому це може бути невеликий бігунець, вставка – і вже гарно. Що приваблює в петриківці? Сама я досить енергійна, але коли малюю – заспокоююсь. Ти сидиш, медитуєш, зосереджуєшся на творчості», – сказала Вікторія Мунтян.

Виставка «Петриківський розпис. Наступність поколінь» у Дніпрі
Виставка «Петриківський розпис. Наступність поколінь» у Дніпрі

Переглянути виставку «Петриківський розпис. Наступність поколінь» можна до 20 травня. Вона працює в холі Дніпропетровської облдержадміністрації.

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    Юлія Рацибарська

    Журналістка-фрілансерка. Працюю кореспонденткою Радіо Свобода в Дніпрі з 2006 року. Народилась на Дніпропетровщині. Закінчила факультет систем і засобів масової комунікації Дніпровського національного університету – магістр журналістики. Писала для місцевих та загальноукраїнських газет і журналів, працювала новинкаркою та дикторкою на радіо, кореспонденткою та редакторкою сайту в інформагенції. Пишу, фотографую, надихаюсь історіями людей.

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