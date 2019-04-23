«Великдень для Героїв»: в Україні печуть паски і розписують писанки для військових

Українські митці, ветерани АТО та родини Героїв Небесної сотні 23 квітня взяли участь у акції «Великдень для героїв» – вони пекли паски і розписували писанки. Як повідомила Радіо Свобода куратор проекту, етнограф Галина Олійник, частина пасок і писанок незабаром вирушать на схід до підрозділів Збройних сил України та добровольчих підрозділів, а частина писанок прикрасить Алею героїв Небесної сотні у Києві напередодні Великодня.

«Ми зробили автентичні пасочки і писанки, вони є оберегами для тих, хто боронить Україну, як і для душ тих, хто здобув вічне життя в боротьбі за неї. Це наш вияв поваги до українських захисників та підтримки тих, хто її потребує, серед іншого, це родини загиблих героїв», – каже Олійник.

За її словами, традиційно українці святкують Великдень «із пращурами та всіма, хто пішов «у засвіти» за волю України».

Цього року паски пекли і розписували писанки, серед інших, міністр культури Євген Нищук, керівник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, директор Національного музею Революції гідності Ігор Пошивайло та родини Героїв Небесної сотні.

«Великдень та Різдво – це ті свята, які об’єднують українські родини, українців. А якщо є міцна родина, то й Україна буде міцною», – зазначив Нищук.

Акція відбувалась утретє, цього року митці та ветерани бойових дій розписували писанки і пекли паски в Києві та місті Заліщики (Тернопільська область), а 24 квітня акція відбудеться у Львові.

Серед її організаторів – Національний музей Революції гідності, Громадська організація «Родина Героїв Небесної сотні», Український інститут національної пам’яті, Благодійний фонд «Майдан Гідності» та органи влади Львівської і Тернопільської областей.