Київська влада здає Житній ринок в оренду, але обіцяє, що вигляд будівлі і торгівля лишаться незмінними

Київська міська влада планує здати Житній ринок на Подолі в оренду, але обіцяє, що вигляд будівлі не змінюватимуть. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації 19 липня.

За повідомленням, 19 липня заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба, виконувач обов’язків директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Володимир Костіков та директор комунального підприємства «Житній ринок» Ігор Цеханський зустрілися з ініціативною групою.

Здачу в оренду приватним власникам планують здійснити через майданчик Prozorro. Головною вимогою міська влада називає збереження ринку на першому поверсі.

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«У жодному разі люди, які ведуть підприємницьку діяльність або торгують на Житньому ринку – не постраждають. Наша головна вимога – ринок має працювати. Мають бути облаштовані сучасні та комфортні для покупців і підприємців торговельні місця. В обов’язках орендаря, що будуть прописані в умовах угоди, – залучення інвестицій на реконструкцію будівлі, капремонт інженерних мереж. Культурний спадок Києва має залишатись непорушним», – йдеться в заяві Костікова.

Представники влади заявляють, що всі пропозиції ініціативної групи будуть враховані при укладанні договору оренди, щоб «приміщення, яке є культурним спадком та розташоване в історичній місцевості, залишалось одним із елементів автентичності та унікальності Києва».

Житній ринок є одним із найстаріших ринків Києва. Його сучасна будівля була побудована в 1980 році.