Пожежу на складі в Києві ліквідували – ДСНС

Пожежу в Голосіївському районі Києва вдалося ліквідувати, звітує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Попередньо жертв та постраждалих немає. О 08:45 пожежу локалізовано на площі 1 тис. 200 м кв. О 10:55 - пожежу ліквідовано. Вмісту аміаку в повітрі не спостерігається», – йдеться в повідомленні.

Пожежа почала вранці 19 липня. Причину загоряння пожежники наразі не називають. Згодом її вдалося локалізувати на площі 1 200 квадратних метрів.

За даними ДСНС, зберігається загроза подальшого руйнування покрівлі будівлі.