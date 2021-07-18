ДСНС попереджає про грози на заході та пожежну небезпеку в більшості регіонів України

У західних областях України 18 липня очікуються грози та дощі, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій із посиланням на дані Укргідрометцентру.

«18 липня вдень у західних областях грози, місцями град та шквали 15-20 метрів на секунду, на Закарпатті та в Карпатах значні дощі», – йдеться в попередженні.

При цьому, за даними служби, на ранок 18 липня через пориви вітру та дощі знеструмлений 101 населений пункт у Київській (53), Житомирській (35) та Чернігівській (13) областях.

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Водночас, йдеться в іншому повідомленні рятувальників, 18 і 19 липня «у західних, північних, східних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки».

Відкриті дані Укргідрометцентру свідчать про високу ймовірність пожеж на заході України, окрім Львівської та Закарпатської областей, а також у центрі та на сході. Синоптики також передбачають дощі та грози у західній та центральній частинах.