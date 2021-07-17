Автобус Київ – Вроцлав перекинувся на Рівненщині, 16 людей госпіталізовані

17 липня о 03:45 на спецлінію «101» надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі між селом Крупець та містом Радивилів Дубенського району Рівненської області за участю рейсового автобуса сполученням Київ – Вроцлав. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Автобус перекинувся у кювет. На момент ДТП в автобусі перебувало 40 людей, усі громадяни України. Рятувальники вивели з автобуса 10 пасажирів та за допомогою спецінструмента деблокували 1 людину, що була затиснута між сидіннями», – ідеться в повідомленні.

Наразі в лікарні перебуває 16 людей, їх стан оцінюють медики. До надання допомоги було залучено 4 одиниці спецтехніки ДСНС та 20 рятувальників.

Усі обставини автопригоди наразі встановлюють працівники поліції.