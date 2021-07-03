У ДТП в Польщі постраждали українці – МЗС

У Польщі біля міста Тарнува сталося ДТП, внаслідок якого постраждали четверо українців, зокрема один неповнолітній. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Постраждалих госпіталізували.

«Консул на місці події для надання громадянам консульської допомоги, взаємодії з правоохоронцями та лікарнею», – мовиться у повідомленні.

У березні в Польщі сталося ДТП за участю автобуса, яким їхали громадяни України. Загалом померли шестеро людей, про смерть останньої постраждалої стало відомо у травні.