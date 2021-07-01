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ДТП з іноземцями на трасі «Київ-Чоп» – є жертви і постраждалі

Через аварію дві людини загинули і три госпіталізовані

У Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій повідомили, що напередодні на трасі «Київ-Чоп» в межах Рівнеської області сталася дорожньо-транспортна пригода з участю громадян Туркменистану.

«30 червня поблизу села Ситне Дубенського району на автодорозі М-06 «Київ-Чоп», внаслідок зіткнення вантажівки та легкового автомобіля, в якому перебувало 5 громадян Республіки Туркменистан, загинуло 2 особи та 3 особи госпіталізовано», – йдеться в повідомленні.

Що стало причиною зіткнення і хто став його винуватцем не повідомляється.

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