ДТП з іноземцями на трасі «Київ-Чоп» – є жертви і постраждалі

У Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій повідомили, що напередодні на трасі «Київ-Чоп» в межах Рівнеської області сталася дорожньо-транспортна пригода з участю громадян Туркменистану.

«30 червня поблизу села Ситне Дубенського району на автодорозі М-06 «Київ-Чоп», внаслідок зіткнення вантажівки та легкового автомобіля, в якому перебувало 5 громадян Республіки Туркменистан, загинуло 2 особи та 3 особи госпіталізовано», – йдеться в повідомленні.

Що стало причиною зіткнення і хто став його винуватцем не повідомляється.