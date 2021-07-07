На Прикарпатті внаслідок ДТП загинули 4 людини

На Прикарпатті сталося смертельне ДТП, повідомляє місцева поліція.

Як зазначається, 7 липня об 11:45 біля Яремче автомобіль злетів з дороги.

«Попередньо слідчі встановили, що автомобіль Volkswagen Tiguan на заокругленій ділянці дороги злетів з дороги в обрив. У транспортному засобі перебувало четверо осіб: троє чоловіків і одна жінка, які загинули на місці події до приїзду медиків. Поліцейські встановлюють також вік і місце проживання загиблих», – мовиться у повідомленні.

На місці продовжують працювати усі служби. Наразі причина ДТП не названа.