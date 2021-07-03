У Дніпрі внаслідок ДТП загинула людина, шестеро постраждали

У Дніпрі внаслідок ДТП, яке сталося вночі 3 липня, загинула людина, ще шестеро постраждали. Про це повідомила місцева поліція.

«Як попередньо встановлено, 30-річна водійка автомобіля Toyota Yaris рухалася по вулиці Набережна Перемоги. В районі перехрестя з вулицею Мандриківського вона розпочала маневр повороту ліворуч, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення за автомобілем BMW, який рухався у зустрічному напрямку», – мовиться у повідомленні.

Водійка Toyota загнула на місці. Травми отримали пасажир цього автомобіля, а також 38-річний водій та чотири пасажири автомобіля BMW.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, п’ятьох постраждалих доставили в лікарню Мечникова: четверо перебувають у стані середньої важкості, один – у вкрай важкому.

За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.