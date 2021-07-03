Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

У Дніпрі внаслідок ДТП загинула людина, шестеро постраждали

Водійка Toyota загнула на місці

У Дніпрі внаслідок ДТП, яке сталося вночі 3 липня, загинула людина, ще шестеро постраждали. Про це повідомила місцева поліція.

«Як попередньо встановлено, 30-річна водійка автомобіля Toyota Yaris рухалася по вулиці Набережна Перемоги. В районі перехрестя з вулицею Мандриківського вона розпочала маневр повороту ліворуч, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення за автомобілем BMW, який рухався у зустрічному напрямку», – мовиться у повідомленні.

Водійка Toyota загнула на місці. Травми отримали пасажир цього автомобіля, а також 38-річний водій та чотири пасажири автомобіля BMW.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, п’ятьох постраждалих доставили в лікарню Мечникова: четверо перебувають у стані середньої важкості, один – у вкрай важкому.

За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG